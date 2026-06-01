Show TV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon öncesi dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Dizide Sönmez karakterine hayat veren usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın projeden ayrıldığı ortaya çıktı.

DİZİYE VEDA ETTİ

Beşinci sezon hazırlıkları devam eden Kızılcık Şerbeti'nde, dizinin başlangıcından bu yana kadroda yer alan Aliye Uzunatağan ile yollar ayrıldı.

Dizinin sezon finalinde Sönmez karakterinin kalp krizi geçirmesi, yeni sezonda karakterin akıbetine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirmişti. Yaşanan son gelişmeyle birlikte karakterin hikâyesinin nasıl sonlandırılacağı da merak konusu oldu.

EKONOMİK KONULARDA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sezon finali öncesinde yeni dönem şartlarını yapım şirketine ileten Uzunatağan ile taraflar arasında ekonomik konularda anlaşma sağlanamadı. Görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından ayrılık kararı verildi.

Öte yandan Aliye Uzunatağan ile yapım şirketi arasında daha önce de benzer bir kriz yaşandığı, ancak tarafların yeniden anlaşarak yola devam ettiği öğrenildi. Bu kez yapılan görüşmelerden ise olumlu sonuç çıkmadı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Sönmez karakterinin hikâyesinin nasıl noktalanacağı ve ayrılığın senaryoya nasıl yansıtılacağı şimdiden dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor.