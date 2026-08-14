Kanada'nın Newfoundland adasına 1878 ve 1904 yıllarında taze et kaynağı ve av hayvanı sağlamak amacıyla getirilen az sayıdaki muş (sığın), adadaki doğal avcıların eksikliği ve elverişli orman koşulları sayesinde kontrolsüz biçimde çoğalarak bölgenin ekolojik dengesini değiştirdi. Eyaletin son verilerine göre popülasyondaki artış eğilimi üzerine 2026-27 sezonu için av kotaları artırıldı.

YIRTICI EKSLİĞİ VE GENÇ ORMANLAR SAYIYI ARTIRDI

Ana karadaki Labrador bölgesine özgü olan muşlar, adaya salındıklarında aynı besin kaynağını paylaşacak rakip bir büyük otobur türle karşılaşmadı. Türün ana yırtıcısı olan Newfoundland kurdu ise 1930 civarında adada tamamen yok oldu. Aynı dönemde doğal etkenler ve ticari ormancılık faaliyetleriyle oluşan genç ormanlık alanlar, muşlar için geniş bir beslenme ortamı sundu.

1950’lerin sonuna gelindiğinde ada genelindeki nüfusun 200 bin seviyesine ulaştığı tahmin ediliyor.

YILDA 1 MİLYON TONA YAKIN BİTKİ TÜKETİMİ AĞAÇLARI ENGELLEDİ

Eyalet yaban hayatı verilerine göre bir ergin muş, mevsimine göre günde yaklaşık 18 ila 27 kilogram arasında bitki, çalı ve ağaç filizi tüketiyor. 2022 yılı verilerine göre adadaki yaklaşık 110 bin muşun yıllık toplam bitki tüketiminin 720 bin ila 1 milyon metrik ton arasında olduğu hesaplanıyor.

Sürekli otlama nedeniyle orman tabanını gölgeleyen genç ağaçlar büyüyemezken, bazı ormanlık alanların yerini ot ve eğrelti otlarıyla kaplı "muş çayırları" aldı. Gros Morne Ulusal Parkı'nda 1998 yılında kilometre kare başına 4 hayvandan fazla yoğunluğa ulaşan popülasyon, 2011 yılında başlatılan müdahale programı ile 2 bin seviyesine çekildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Aşırı otlama ve yerel avcılık nedeniyle 1970'lerin başında 50 binin altına düşen popülasyon, 1973 yılında getirilen bölge bazlı kota sistemiyle yeniden kontrol altına alındı. 1990'larda tekrar 150 binin üzerine çıkan popülasyon, takip eden yıllarda habitat kapasitesinin sınırlarına ulaşmasıyla gerileme gösterdi.

Günümüzde yetkililer; hava sayımları, avcı raporları ve çene kemiği analizleriyle her bölge için ayrı av kotaları belirliyor. Araç çarpmalarının yoğun olduğu bölgelerde popülasyon düşük tutulurken, verimli ormanlarda daha yüksek yoğunluklara izin veriliyor.

Eyalet yönetimi, 2022 planındaki 110 binlik tahmine ve dengeli nüfus hedeflerine (96 bin - 118 bin) kıyasla son dönemde yaşanan artış nedeniyle 2026-27 avcılık döneminde lisans sayısını 1.090 adet artırarak toplam kotayı 28 bin 705'e çıkardığını duyurdu.