Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bazı elektronik cihazların güvenlik standartlarına uymadığını tespit etti. Bu tespit sonrasında Ticaret Bakanlığı harekete geçerek 4 cep telefonu ve 1 kablosuz hoparlör modeli için piyasadan toplatma kararı aldı.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan bildirime göre, toplatma kapsamına giren cep telefonları şunlar: Reeder marka “S19 Max Pro S Zoom”, Dijitsu marka “DCT 90”, Hiking markasına ait “X11” ve “X9” modelleri. Ayrıca Mercusys markalı “AC 1200” model kablosuz hoparlör cihazı da aynı gerekçeyle toplatılacak ürünler arasında yer aldı.

Söz konusu cihazların, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5. maddesinde belirtilen teknik ve güvenlik kriterlerini karşılamadığı belirlendi. Bu maddede, ürünlerin insan sağlığı, evcil hayvanlar ve mal güvenliği açısından güvenli olması, elektromanyetik uyumluluğa sahip bulunması ve radyo spektrumunu verimli kullanması gibi şartlar bulunuyor. Ayrıca, cihazların ortak şarj aletleri ve diğer telsiz ekipmanlarıyla uyumlu olması ve Türkiye ile AB ülkelerinde kullanılan arayüzlere bağlanabilir olması gerekiyor.

PARA İADESİ VEYA DEĞİŞİM HAKKI

Ticaret Bakanlığı, piyasaya sunulan her ürünün halk sağlığı ve güvenliği açısından asgari güvenlik standartlarını karşılayıp karşılamadığını düzenli olarak denetliyor. Bu doğrultuda güvenli olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasadan çekilmesi sağlanıyor. Vatandaşlar, toplatılma kararı verilen ürünlerden birine sahipse, satın aldıkları yere başvurarak ürünün iadesini yapabilir, para iadesi alabilir veya ürünü başka bir ürünle değiştirme hakkını kullanabilir.