Geleneksel dalgakıranlardan farklı olarak tasarlanan beton yapılar, yalnızca kıyıyı korumakla kalmayacak. Üzerlerinde mercanların ve diğer deniz canlılarının tutunabileceği alanlar bulunan bloklar, zamanla yapay bir resife dönüşecek. Hawaii'deki uygulamanın, kıyı erozyonuyla mücadelede yeni bir yöntem sunması bekleniyor.

HER BİRİ 4 TON AĞIRLIĞINDA

Hawaii'nin Kalaeloa bölgesinde yürütülen proje kapsamında denize toplam 60 beton blok yerleştirilmesi planlanıyor. Yaklaşık 4 ton ağırlığındaki bloklar, dalgaların kıyıya ulaşmadan önce enerjisinin bir bölümünü kaybetmesini sağlayacak şekilde tasarlandı.

Beton yapıların özel biçimi sayesinde dalgaların etkisinin azaltılması amaçlanırken, suyun ve deniz canlılarının yapılar arasında hareket etmesine de olanak tanınıyor.

Projenin ilk aşamasında blokların yerleştirilmesine başlandı. Çalışmaların 2027 yılının başlarında tamamlanması hedefleniyor.

DENİZİN ALTINDA YAPAY RESİF OLUŞACAK

Projenin ikinci hedefi ise deniz canlılarına yeni bir yaşam alanı kazandırmak. Beton blokların üzerine mercanların tutunmasını kolaylaştıran özel seramik parçalar yerleştiriliyor. Böylece zaman içerisinde yapıların üzerinde canlı mercanların büyümesi amaçlanıyor.

Araştırmacılar ayrıca sağlıklı mercan resiflerinden kaydedilen su altı seslerini hoparlörlerle yayımlayarak deniz canlılarını bölgeye çekmeyi planlıyor. Projede kullanılacak mercanların bir bölümü, blokların yerleştirileceği alandan önceden taşındı.

Sistemin küçük ölçekli modeli üzerinde yapılan deneylerde dalga enerjisinin yaklaşık yüzde 80'inin azaltılabildiği görüldü. Ancak Hawaii'de kurulacak 50 metrelik yapı henüz deneme aşamasında olduğu için gerçek deniz koşullarındaki etkisi çalışmalar tamamlandıktan sonra ölçülecek.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı DARPA tarafından 27 milyon dolarla desteklenen proje başarılı olursa benzer yapıların Hawaii'nin farklı kıyılarında da kullanılması gündeme gelebilecek.