Afrika kıtasında ticaret ve lojistiğin seyrini değiştirecek dev bir ulaşım koridoru için tarihi adım atıldı. Tanzanya ve Angola, Zambiya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti üzerinden Hint Okyanusu ile Atlas Okyanusu’nu demir ağlarla birbirine bağlayacak stratejik demiryolu projesinde uzlaşmaya vardı.

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan tarafından duyurulan anlaşma kapsamında, Angola’daki Benguela Demiryolu Hattı ile Tanzanya-Zambiya Demiryolu (TAZARA) Hattı entegre edilecek; böylece Atlas Okyanusu kıyısındaki Lobito Limanı ile Hint Okyanusu kıyısındaki Darüsselam Limanı doğrudan birbirine bağlanacak.

Bölgedeki küresel güç rekabetinin ve altyapı yatırımlarının yoğunlaştığı bir dönemde hayata geçirilen girişim, küresel aktörlerin projelerini de aynı hatta buluşturuyor.

Çin’in 1,4 milyar dolarlık modernizasyon anlaşması imzaladığı TAZARA hattı ile ABD ve Avrupa Birliği’nin desteklediği, İtalyan Webuild firmasının da inşaat ihalelerini üstlendiği Lobito Koridoru bu sayede kesintisiz bir hatta dönüşecek.

İki okyanusu bağlayacak projenin tamamlanma takvimine dair henüz net bir tarih paylaşılmazken, taraflar arasındaki iş birliği enerji sektörüne de taştı. Angola'nın Tanzanya’yı Lobito petrol rafinerisine yatırım yapmaya davet etmesiyle birlikte, Doğu ve Güney Afrika ülkelerinin bölgesel rafineri ve enerji ortaklığı arayışları da hız kazandı.