İngiltere'nin en iyi futbolcularından biri kabul edilen Harry Kane, 25 yıl sonra ilk kez Ballon d'Or'u (Altın Top) kazanan İngiliz sporcu olarak tarihe geçti.

33 yaşındaki oyuncu, Londra'da düzelenen törende ödülünü alırken duygusal bir konuşma yaparak, "Eşim Kate'e, en iyi arkadaşıma... Birlikte iniş çıkışlar yaşadık. En büyük desteğim sensin ve bunu benden daha çok istediğini hissettim" dedi.

4 YAŞINDA TANIŞTILAR

Ballon d'Or ödülünü eşine ithaf eden Harry Kane ile eşinin birliktelik hikayesi ise sosyal medyada yankı buldu.

Kate Goodland ile 4 yaşındayken tanışan Harry Kane, gelecekteki eşi ile Londra'daki Larkswood İlkokulu'na gitti. İkili daha sonra David Beckham'ın da eğitim gördüğü Chingford Foundation School'a gitti ve12 yaşlarındayken David Beckham'ın futbol akademisinin açılışında birlikte fotoğraf çektirdiler.

Harry Kane, futbol dünyasında henüz beklenen parlamayı yapmadığı ve ünlü olmadığı dönemde Kate ile olan arkadaşlıkları ilişkiye dönüştü. Harry Kane ile Kate Goodland 2019 yılında evlendiler. Çiftin 2017 doğumlu Ivy ve 2018 doğumlu Vivienne adında iki kızı, 2020 doğumlu Louis ve 2023 doğumlu Henry adında iki oğlu var.

Harry Kane, her fırsatta ruh eşini bulduğunu ifade ederken "Hayallerime ulaşabilmem için kendisinden fedakarlık yaptı. Benim hayallerim onun hayali oldu." sözleri ile Kate ile olan ilişkisine değindi.