40 günlükken SMA Tip 1 tanısı konulan Yasmin Elif Salman, tedavi için götürüldüğü Dubai’den dönüşünün ardından geçirdiği enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve 9 ay önce yaşamını yitirdi. Aile, solunum cihazındaki sorun nedeniyle ölüm gerçekleştiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunarak hukuki süreci başlattı. Bu süreçte küçük kızın mezarına bırakılan eşyaların çalınmasıyla aile bir yıkım daha yaşadı.

'HEMŞİRE İHMALİ YÜZÜNDEN'

Mezardaki hatıraların alınmasının acılarını daha da artırdığını belirten Hilal Salman, "Kızımı vücudunda taşıdığı SMA hastalığı yüzünden değil, maalesef bir hemşire ihmali yüzünden toprağın altına verdim. Ondan bana geriye sadece anıları ve mezarı kaldı. Ancak son zamanlarda mezarına koyduğumuz oyuncakların, elbiselerin, çiçeklerin ve rüzgar güllerinin çalınması bizi derinden etkiledi. Çünkü bizim ona duyduğumuz sevgiyi ve tarifsiz özlemi gösterebildiğimiz tek yer onun mezarıydı" ifadelerini kullandı.

'AYNI ELBİSEYİ YASMİN'E DE ALIP BURAYA ASIYORUZ'

Aile, her özel günde ve bayramda kızlarını unutmadıklarını, mezarına kıyafet ve hediyeler bıraktıklarını anlattı. Salman bu süreci şöyle dile getirdi: "Küçük kızımız Arin'e aldığımız elbisenin aynısını Yasmin'e de alıp buraya asıyoruz. Belki bazıları için basit bir eşya ya da çiçek olabilir ama bizim için kızımızdan kalan son hatıralar, son anıları onun yanına getiriyorduk. Hisseder ve mutlu olur diye düşündük. Evlat acısı zaten tarifi zor bir acıyken böyle olaylarla karşılaşmak acımızı tekrar tekrar yaşamamıza neden oldu. Yasmin buraya geldiğinde zaten yaralıydık, kızımın hatıralarını çalarak bizim yaralarımızı yeniden deştiler" dedi.

'EVLADIMA SARILIYOR GİBİ HİSSEDİYORUM'

Olay sonrası mezarı korumak için kapatma kararı aldıklarını belirten Salman, "Burası benim için sadece bir taş, bir mezar değil. Buraya her geldiğimde evladıma sarılıyor gibi hissediyorum. O yüzden vicdan sahibi herkese sesleniyorum; lütfen bu mezarlara, altında yatan insanlara ve geride kalan sevdiklerine saygı göstersinler ve bunu çocuklarına da öğretsinler. Ayrıca Yasmin'de sadece anne baba olarak bizim değil, binlerce kişinin emeği vardı. Onlar Yasmin'i kendi evlatları gibi görüyorlardı. Yasmin'i ziyaret etmek isteyen destekçilerine sabah olsun akşam olsun anahtarı ulaştıracağım. Çünkü bu benim görevim. Ben sadece evladımın hatırasını korumak istedim" diye konuştu.

'SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ'

Öte yandan aile, yürütülen adli süreçte önemli bir gelişme yaşandığını da paylaştı. Hilal Salman, "Çok şükür ki sorumlular hakkında soruşturma izni verildi. Artık kendimizi Türkiye Cumhuriyeti'nin vicdanlı, merhametli ve adaletli savcıları ile hakimlerine emanet ediyoruz. Belki hiçbir şey Yasmin'i geri getiremeyecek ancak başka ihmaller olmaması adına sorumluların cezasını çekmesini ve yargı sürecinin bir an önce başlamasını bekliyoruz. O güzel haberi büyük bir sevinçle Yasmin'e getireceğim günü bekliyorum" ifadelerini kullandı.