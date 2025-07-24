Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararları daha önce Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından da onanmıştı. Ancak bu kararlara, başta Cumhuriyet Savcılığı, küçük Leyla'nın annesi Şükran Aydemir’in avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hukuk müşavirliği olmak üzere, çok sayıda itiraz yapılmıştı.

YARGITAT: EKSİK ARAŞTIRMA VAR

Yargıtay’ın kararında, sosyal medyada Leyla’nın ölümüyle ilgili yapılan erken tarihli bir paylaşımın soruşturulmadığına dikkat çekildi. 2 Temmuz 2018’de cesedi bulunan Leyla için, bir Facebook hesabından 29 Haziran’da "Leyla ölü bulundu" şeklinde paylaşım yapıldığı, bu bilginin kim tarafından, nasıl öğrenildiğine dair araştırma yapılmadığı vurgulandı.

Kararda ayrıca, AFAD görevlilerinin ifadelerinin alınmadığı, olayla ilgili sunulan CD kayıtlarının yeterince incelenmediği ve içeriğin suç ya da özel hayatın gizliliği kapsamına girmediği halde dikkate alınmadığı ifade edildi.

Yargıtay, bu eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirterek sanıkların hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

BERAAT KARARLARI BOZULDU

Yargıtay, savcılığın ve müşteki tarafın temyiz taleplerini haklı bularak, “hükümlerde hukuka aykırılık bulunduğunu” tespit etti. Özellikle sanıklar Y.A., M.A.A. ve B.A.’nın “nitelikli kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarına doğrudan iştirak ettiğine yönelik savcılık iddialarının yeterince araştırılmadığı ifade edildi.

Karar gereği dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

4 yaşındaki Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018’de Ramazan Bayramı’nda ailesiyle birlikte gittiği dedesinin köyü olan Bezirhane’de kaybolmuştu. Küçük kızın cansız bedeni, 18 gün sonra köye yaklaşık 2 kilometre mesafede, dere kenarındaki ağaçlık bir alanda bulunmuştu.

Olayla ilgili olarak 7 sanık hakkında dava açılmış, amcası Yusuf A. tutuklanarak yargılanmıştı. Ancak 2020’de görülen karar duruşmasında, Yusuf A. yalnızca “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 4 yıl hapis cezası almış, diğer 6 sanık delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etmişti.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi ise kararın usul ve esas yönünden yetersiz olduğunu belirterek tüm sanıklar için yeniden yargılama yapılmasına karar vermiş, Yusuf A.’nın da tahliyesine hükmetmişti.

Yargıtay’ın son kararıyla birlikte dava yeniden açılacak ve eksik kalan soruşturma adımları tamamlanarak sanıkların durumu yeniden değerlendirilecek.