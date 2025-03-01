Denizli'nin Honaz ilçesinde, İsmail ve Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan Nazlı Şeşen, öğlen saatlerinde kayboldu. Ailesi, kızlarını bulamayınca durumu yetkililere bildirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, Nazlı Şeşen’in son olarak evlerinin önündeki demiryolunda yürürken güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

DEREYE DÜŞME İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Kameralarda, Nazlı'nın demiryolu üzerinde yürüdüğü, ardından Aksu deresinin üzerindeki köprüye doğru yöneldiği görülüyor. Bu durum, küçük kızın dereye düşmüş olabileceği ihtimalini doğurdu.

Bunun üzerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı balık adamlar, Aksu Deresi'nde arama çalışması başlattı. Arama sırasında, Nazlı Şeşen'e ait bir terlik dere kenarında bulundu. Derenin debisinin yüksek olması nedeniyle, Aksu Deresi'ni besleyen Akbaş Barajı'nın kapakları kapatıldı.

Arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığı'nın Asayiş Komanda Timi, Honaz İlçe Jandarma Karakolu ekipleri ve jandarma arama köpeği de katıldı. Ayrıca, çok sayıda vatandaş da arama çalışmalarına destek verdi. Arama faaliyetlerinin gece geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.