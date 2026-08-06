Afyonkarahisar'ın Işıklar beldesinde 24 Ocak'ta meydana gelen olayda, 4 yaşındaki Y.E.Y., annesi Z.K. ve üvey dedesi M.K. tarafından yüksekten düştüğü iddiasıyla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen küçük çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

HASTANE RAPORU YALANI ORTAYA ÇIKARDI

Çocuğun düştüğü öne sürülen adreste inceleme yapan jandarma ekipleri, olayın şüpheli görülmesi üzerine detaylı çalışma başlattı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından incelenen hastane raporlarında, çocuğun vücudunda darbeye bağlı izler ile kırıklar bulunduğu ve ölümün yüksekten düşmeyle uyumlu olmadığı saptandı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER GÖZALTINA GETİRDİ

Raporların ardından aile üyelerinin sorgulanmasında çelişkili beyanlar tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri düğmeye bastı. Olayla ilgili olarak anne Z.K., ikinci eşi B.K., kayınpederi M.K., kayınvalidesi A.K. ve kayınbiraderi S.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgu ve işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DEDE İTİRAF ETTİ

Dede M.K. ifadesinde küçük çocuğun öldüğü gün oğlu B. K. ile koyun otlatmak için araziye gittiklerini bir süre sonra B.K.'nin kucağında Yunus Emre Yakar'ı getirerek kendilerine "Bir iki tane vurdum, bayıldı. Şuna bir bakın" diyerek verdiğini söylediği öğrenildi.

ALTINI ISLATTIĞI İÇİN DAHA ÖNCE DE DÖVMÜŞ

Afyonkarahisar'da yayın yapan Odak Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, B.K. isimli şahsın küçük çocuğu ölmeden önce de üvey olduğu gerekçesiyle, altını ıslattığı veya gürültü yaptığı bahanesiyle sürekli dövdüğü öne sürüldü.

CİNAYETTEN ÜÇ GÜN SONRA EVLENMİŞLER

Öte yandan, üvey baba B.K.'nin çocuğunu öldürdüğü annesi Z.K. ile olaydan 3 gün sonra resmi nikahla evlendiği öğrenildi.

Annenin olayı kocası ve ailenin baskısıyla sakladığı iddia edildi.