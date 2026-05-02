Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Elif Kel, Manisa'da yaşayan yeğeninin düğününe katılmak için yanına çocukları Sancar, Muhittin ve İlknur'u da alarak, Tekirdağ-İzmir seferini yapan otobüse bindi. Elif Kel ve çocuklarının da bulunduğu otobüs, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Elif Kel'in de aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını keybetti, oğlu Sancar'ın da olduğu 30 kişi yaralandı.

'O BENİM BEL KEMİĞİMDİ'

Ölen Elif Kel'in cenazesi toprağa verilmek üzere yaşadıkları Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine getirildi. Kel için bugün öğle vakti Veliköy Kebir Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Kel'in eşi Şevket, kazada yaralanan ve hastaneden taburcu edilen oğlu Sancar, sargılar içinde, diğer çocukları Muhittin ve İlknur ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Eşinin tabutuna sarılan Şevket Kel, "O benim bel kemiğimdi. Ne o ne ben birbirimizin kalbini kırdık. O beni bırakıp, gitti" diyerek gözyaşları döktü. Elif Kel, namazın ardından gözyaşları arasında Veliköy Mezarlığı'na toprağa verildi.