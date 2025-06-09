Fatih’te 7 Haziran Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında Cibali Mahallesi’nde meydana geldi. Ebubekir Baran, mahkemece geçici velayeti anneye verilen çocuğunu vakit geçirmek üzere aldıktan sonra, annesi Lamia B. (62) ve arkadaşı Hüseyin K. (34) ile birlikte çocuğu annesine teslim etmek üzere yola çıktı. Evlerinin bulunduğu caddeye girdiği sırada saldırıya uğradı.

KÜÇÜK ÇOCUK ARABADAYKEN TAŞLA SALDIRDI

Hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen olay yerine gelen Muhammed Can S., elindeki kaldırım taşıyla önce aracın camlarını kırdı, ardından taşı Baran’a fırlatarak kolundan yaraladı. Araç içinde bulunan küçük çocuk büyük korku yaşarken, Baran ve beraberindekiler can havliyle olay yerinden uzaklaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan Baran hastaneye giderek darp raporu aldı, ardından da annesi ve arkadaşıyla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırgan hakkında “kasten yaralama” ve “mala zarar verme” suçlarından soruşturma başlatıldı. Polisin zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Baran, mahkeme kararlarının dikkate alınmadığını ve tehditlere maruz kaldığını belirterek, “Devletime sığınıyorum” dedi.