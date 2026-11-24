Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde evinde elma yerken fenalaşan 4 yaşındaki Zeynep Cellud, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde kırsal Koçören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Zeynep'in elma yediği sırada nefes borusuna parça kaçtı. Çocuğun nefes almakta güçlük çektiğini fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Zeynep'i hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Zeynep'in ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.