Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi Refik Cesur Bulvarı'nda, 4 Temmuz gecesi meydana gelen trafik kazasında, yol kenarında seyir halinde olan 4 yaya kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

YOL KENARINDAKİ YAYALARA ÇARPIP KAÇTI

Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir sürücünün idaresindeki otomobil, Refik Cesur Bulvarı üzerinde ilerlerken kontrolden çıktı. Savrulan araç, o sırada yol kenarında yürümekte olan 4 kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yayalar yaralanırken, otomobil sürücüsü kaza yerinden hızla uzaklaştı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ POLİSE TESLİM OLDU

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yola savrulan yaralılara kaza yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı vatandaşlar, ambulanslarla tedbir ve tedavi amaçlı olarak çevredeki hastanelere nakledildi. Kazanın ardından otomobiliyle olay yerinden kaçan sürücü, bir süre sonra polis merkezine giderek emniyet güçlerine teslim oldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazayla ilgili emniyet birimleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor.