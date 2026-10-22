Fransa Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan sipariş, Avrupa'nın hava ve füze savunmasını güçlendirme çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Fransız ve İtalyan ortaklığıyla geliştirilen sistemler, savaş uçaklarından balistik füzelere kadar farklı hava tehditlerine karşı kullanılmak üzere tasarlandı.

2030 YILINA KADAR 10 SİSTEM TESLİM EDİLECEK

Fransa Silahlanma Genel Müdürlüğü (DGA), yeni siparişi Ortak Silahlanma İşbirliği Örgütü (OCCAr) aracılığıyla Eurosam konsorsiyumuna verdi. MBDA ve Thales'in oluşturduğu Eurosam, SAMP/T NG sisteminin geliştirilmesi ve üretiminden sorumlu bulunuyor.

Daha önce sekiz sistem tedarik etmeyi planlayan Fransa, son siparişle toplam sayıyı 12'ye çıkardı. Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu sistemlerden 10'unun 2030 yılı sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor.

Yeni nesil sistemin ilk örneği ise 2026 yılının başlarında Fransız Hava ve Uzay Kuvvetlerine teslim edildi. İlk teslimatın ardından sistemin hareket kabiliyeti, konuşlandırılması ve mevcut hava savunma ağıyla uyumu üzerinde değerlendirmeler yürütüldü.

SAMP/T NG, Fransız ordusunun hâlihazırda kullandığı ve Mamba adıyla da bilinen SAMP/T sisteminin geliştirilmiş versiyonu olarak öne çıkıyor. Yeni nesilde daha gelişmiş radarlar, komuta kontrol altyapısı ve füze teknolojileri kullanılıyor.

350 KİLOMETREDEN FAZLA MESAFEDE HEDEF TESPİT EDEBİLİYOR

SAMP/T NG, hava sahasını 360 derece izleyebilen radar sistemi ve Aster ailesine ait önleme füzeleriyle donatılıyor. Fransız versiyonunda kullanılan Thales GF300 radarının 350 kilometrenin üzerindeki mesafelerde hedef tespiti yapabildiği belirtiliyor.

Sistemin Aster 30 B1NT füzeleriyle 150 kilometrenin üzerindeki mesafelerde hava hedeflerine müdahale edebilmesi amaçlanıyor. Geliştirilmiş önleme kabiliyeti sayesinde savaş uçakları, insansız hava araçları, seyir füzeleri ve belirli balistik füze tehditlerine karşı koruma sağlaması hedefleniyor.

Bir SAMP/T NG birimi, yapılandırmasına bağlı olarak altı fırlatma aracına ve atışa hazır 48 Aster füzesine sahip olabiliyor. Mobil yapısı sayesinde farklı bölgelere taşınabilen sistemin 30 dakikadan kısa sürede göreve hazır hale getirilebildiği açıklanıyor.

Fransa ve İtalya tarafından ortaklaşa yürütülen program, Avrupa'nın hava savunmasında dışa bağımlılığını azaltmayı da amaçlıyor. Fransa, yeni siparişle birlikte hem kendi hava sahasının korunmasını güçlendirmeyi hem de NATO'nun Avrupa'daki savunma kapasitesine katkı sağlamayı hedefliyor.