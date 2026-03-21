Tek başına, her gece ekran başında. Dört yıl boyunca ne büyük bir stüdyo desteği ne de milyonluk bir bütçe. Sadece bir hayal ve o hayalin peşinden gitme kararlılığı. Bağımsız oyun geliştiricisi Cakez'in hikayesi, bu hafta tüm dünyada duygu seline dönüştü.

BİR HAFTADA PARA BASTI

Cakez'in dört yıllık emeğinin ürünü Tangy TD, Steam'de yayınlandıktan sonra kısa sürede adından söz ettirdi. Geliştiricinin, satış rakamlarını topluluğuyla birlikte canlı yayında incelediği an ise tarihe geçti. İlk gün gelen 30 bin dolarlık gelir bile başlı başına şaşırtıcıydı; ancak haftalık tabloya bakılınca rakamlar inanılmaz bir boyut aldı: 28 binden fazla kopya satışı ve 245 bin dolar brüt gelir. Steam'in komisyonu düşüldükten sonra Cakez'in cebine giren net tutar ise yaklaşık 197 bin dolar oldu.

Rakamları gören geliştirici, duygu kontrolünü kaybetti. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Cakez'in o anı, sosyal medyada hızla viral oldu.

"GÖRÜNCE HEMEN ALDIM"

Cakez, oyunun çıkış sürecini yalnız yürütmedi. Geliştirme aşamalarını yıllarca YouTube ve Twitch üzerinden izleyicileriyle paylaştı; küçük ama bağlı bir topluluk oluşturdu. Bu bağlılık, başarı haberinin yayılmasıyla birlikte somut bir desteğe dönüştü. Pek çok kullanıcı, "Videoyu izledim, hemen aldım" yorumlarıyla oyunu satın aldığını duyururken geliştiriciye akan destek mesajları da dinmedi.

Cakez'in hikayesi, oyun dünyasının yalnız savaşçılarına ilham veren nadir anlardan biri olarak kayıtlara geçti. Büyük şirketlerin gölgesinde, sınırlı kaynaklarla yıllarca üretmeye devam eden bağımsız geliştiricilerin de zirveye çıkabileceğini bir kez daha kanıtladı. Bazen dört yıllık sabır, tek bir haftada her şeye değiyor.