Renault CEO'su François Provost, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni düzenlemelerinin otomobil üretim maliyetlerini artıracağı ve Avrupa otomotiv sektörünün rekabet gücünü zayıflatacağı uyarısında bulundu.

Provost'un açıklamaları otomobil kullanıcıları arasında da geniş yankı uyandırdı. Birçok sürücü, yeni araçların giderek pahalılaşmasından ve zorunlu hale gelen sürüş destek sistemlerinden şikâyet ederek mevcut otomobillerini daha uzun süre kullanmayı tercih ettiğini belirtti.

Avrupa otomotiv endüstrisi, artan üretim maliyetleri ve küresel rekabet karşısında zor bir dönemden geçiyor. Renault CEO'su François Provost'a göre AB'nin emisyon, güvenlik ve yazılım alanındaki düzenlemeleri, otomobil üreticilerinin üzerindeki mali yükü her geçen yıl artırıyor.

Provost, 2020 yılından bu yana yeni düzenlemelerin araç başına yaklaşık 3 bin euro ek maliyet getirdiğini belirtiyor. Bu yükün 2030 yılına kadar 3 bin euro daha artabileceğini öngören CEO, Avrupa'daki üretimin ciddi ölçüde gerileyebileceğine dikkat çekiyor.