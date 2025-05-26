Cannes Film Festivali’nin kapanış ödül töreninden önce gerçekleşen etkinlikte DiCaprio, Bezos ve Sánchez ile bir araya geldi. Ancak bu buluşma, çiftin geçmişte sosyal medyada olay olan flörtöz görüntülerini hatırlattı.

DiCaprio, gala sırasında sevgilisi Vittoria Ceretti ile birlikte masaları dolaşıp konukları selamlarken, Jeff Bezos ve Lauren Sánchez’in oturduğu masaya geldi.

Leonardo, çifte sarılmak için eğilmiş gibi görünse de Lauren Sánchez bu anı fırsat bilerek ünlü aktörün yanağına küçük bir öpücük kondurdu.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ise Leo’nun bir anda yüzüne bu kadar yaklaşmasından şaşkınlıkla irkilse de kısa süre içinde gülümsemeye başladı.

2021'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ HATIRLATTI

Bu an, birçok kişinin aklına 2021’de Los Angeles’ta düzenlenen LACMA Art+Film Gala’sında kaydedilen ve sosyal medyada viral olan o ikonik videoyu getirdi.

O görüntülerde Lauren Sánchez, DiCaprio ile sohbet ederken ona hayranlıkla bakıyor gibi görünmüş ve bu sahne hayranlar arasında geniş yankı uyandırmıştı.

Hatta olay o kadar büyümüştü ki Jeff Bezos, esprili bir karşılık videosu çekmişti. Bezos, videoda Leonardo’yu bir uçurumun kenarına götürüp onu aşağı iteceğini söyleyerek mizahi bir tehditte bulunmuştu. O dönem birçok yorumcu, işin şaka boyutunu aşabileceğini ve DiCaprio’nun Bezos’un gözünden düşebileceğini bile düşünmüştü.