Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında iddianame düzenlenen ve 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen üniversite öğrencisi Esila Ayık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Esila Ayık için tahliye kararı verildi.

Kalp ve böbrek hastası olan ve İmamoğlu protestoları sonrası tutuklanan Esila Ayık için taşıdığı pankart nedeniyle 4 yıla kadar hapis talep ediliyor.

Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan iki kişi için de tahliye kararı verildi.

Esila Ayık iddianamesinin hazırlanmasının ardından bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Ayık için tahliye kararı verildi.