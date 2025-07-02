Türkiye’de her gün ortalama 2 kadın koca, eski eş, ağabey, sevgili, eski sevgili kılığındaki erkek şiddeti sonucu öldürülüyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldığı 1 Temmuz 2021 tarihinden bu yana bin 310 kadın öldürüldü, 982 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Sözleşmenin hazırlayıcılarından Prof. Dr. Feride Acar, sözleşmeden çıkmanın önleme ve koruma ilkelerine zarar verdiğini belirtti.

‘SONUÇLAR ORTADA’

Prof. Dr. Acar, “Bu durum İstanbul Sözleşmesi’nin ne kadar çok yönlü olduğunu ve ortadan kaldırıldığında sonuçlarının olumsuz olacağını gösteriyor. Sözleşme yalnızca cezalandırmayı değil, şiddeti önlemeyi de içeriyordu” dedi. Acar, 2025’in “aile yılı” ilan edilmesine ilişkin ise şunları söyledi:

AİLE YILI: 90 CİNAYET

“Aile kurumu vurgulanırken birey haklarının ihmal edilmesi tehlikeli. Kadın hakları göz ardı ediliyor, çok daha muhafazakâr bir yapıya gidiliyor.

Bu sağlıklı değil.”

Bu arada basına yansıyan haberlerden alınan verilere göre 1 Ocak 2025’ten 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçen 6 aylık sürede 90 kadın uğradıkları şiddet nedeniyle öldürüldü. Öldürülen kadınların cinayet failleri yine bilindik isimlerden oluştu. En az 110 kadının ise ölümü şüpheli bulundu ve henüz aydınlatılamadı.