Kütahya’nın Gediz ilçesi sınırlarındaki Murat Dağı Milli Parkı, karların erimesiyle birlikte eşsiz bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Bölgenin simgesi haline gelen ve karların arasından başını uzatan kardelen çiçekleri, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını zirveye çekiyor.

Ancak bu nadide bitkileri doğal ortamından koparıp evine götürmek isteyenleri ağır bir yaptırım bekliyor. 2026 yılı çevre koruma düzenlemeleri kapsamında, tek bir kardelen çiçeğini koparmanın idari para cezası 699 bin 245 TL olarak açıklandı.

CEZA MİKTARI 4 YILDA 7 KATINA ÇIKTI

Biyoçeşitliliği koruma amacıyla her yıl güncellenen bu cezalar, son yıllarda rekor seviyelere ulaştı. 2022 yılında 109 bin lira olan "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" bedeli, aradan geçen 4 yılda yaklaşık 7 katına çıktı.

Yetkililer, bu yüksek meblağın sadece bir ceza değil, aynı zamanda nesli tehlike altındaki türlerin korunması için uygulanan en güçlü caydırıcılık kalkanı olduğunu vurguluyor. Murat Dağı Milli Parkı'nda jandarma ve doğa koruma ekipleri, bu ekosistemi korumak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

KARIN ALTINDAKİ DOĞAL ANTİFRİZ MUCİZESİ

Bilimsel adı Galanthus nivalis olan kardelen, sıradan bir bitkiden çok daha fazlasını temsil ediyor. Nergisgiller ailesine mensup olan bu çiçek, bünyesinde barındırdığı özel bir protein sayesinde kışın en sert döneminde dahi donmuş toprağı delip çıkabiliyor.

Bu "doğal antifriz" mekanizması, çiçeğin kar örtüsü altındayken bile hayatta kalmasını ve baharı müjdelemesini sağlıyor. Genellikle yüksek rakımlı, nemli ve gölgelik alanları tercih eden bitki, Murat Dağı gibi 2000 metreye yaklaşan zirvelerde en doğal formuna ulaşıyor.

ALZHEIMER TEDAVİSİ İÇİN KRİTİK HAMMADDE

Kardelenler sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda tıp dünyası için de hayati bir önem taşıyor. Bitkinin içeriğinde bulunan "galantamin" adlı madde, modern tıpta özellikle Alzheimer ve çocuk felci gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların temel hammaddesi olarak biliniyor.

Bu stratejik önemi nedeniyle kardelenlerin sökülmesi veya yumrularının toplanması, hem yerel ekosisteme hem de küresel tıbbi kaynaklara vurulan bir darbe olarak kabul ediliyor. Murat Dağı, hem Kütahya hem de Uşak halkı için endemik bitki türleri açısından zengin bir laboratuvar niteliği taşıyor.