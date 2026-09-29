Olaylar Tahoe Gölü’nün kuzey kıyısındaki Incline Village bölgesinde yaşanıyor. İlk vakalar 2022’de kayıtlara geçti. Altı ağaç o yıl, altı ağaç 2024’te, 16 ağaç ise 2026’da zehirlendi. Yetkililer farklı tarihlerde meydana gelen olayların birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyor.

AĞAÇLARI TEK TEK HEDEF ALIYORLAR

Son saldırılar 2026'nın ilkbahar ve yaz aylarında gerçekleşti. 26 Mayıs'ta dört, 23 Temmuz'da iki ve 2 Ağustos'ta 10 ağacın daha zehirlendiği tespit edildi. Bölge yönetimi, bazı olaylarda ağaçlarda dizel yakıt olduğu düşünülen bir maddeye rastlandığını açıkladı.

Bazı vakalarda ağaçların köklerine yakın bölgelere delikler açıldığı ve içlerine kimyasal madde döküldüğü belirtiliyor. Zehrin etkisi hemen ortaya çıkmadığı için son saldırılara maruz kalan ağaçların kaçının kurtarılabileceği henüz bilinmiyor. Uzmanlar zarar gören ağaçları yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hedef alınan ağaçların arasında 100 yıldan daha yaşlı olanlar da bulunuyor. Şimdiye kadar verilen zararın ekonomik değerinin 300 bin doları aştığı hesaplandı.

YAKALAYANA 147 BİN DOLAR ÖDÜL

Yıllardır süren soruşturmaya rağmen ağaçları kimin zehirlediği belirlenemedi. Bunun üzerine bölge yönetimi ve yerel halk, faili bulabilmek için toplam 147 bin dolar ödül koydu. Bunun 25 bin doları bölge yönetimi, 122 bin doları ise özel bağışçılar tarafından karşılanacak. Ödül, sorumluların yakalanmasını ve haklarında başarılı bir kovuşturma yürütülmesini sağlayacak bilgiyi veren kişiye verilecek.

Failin bunu neden yaptığı da kesinleşmiş değil. Soruşturmayı yürüten yetkililerden biri, olası nedenlerden birinin ağaçları ortadan kaldırarak göl manzarasını açmak ve yakındaki bir evin değerini yükseltmek olabileceğini söyledi. Bu yalnızca soruşturmadaki ihtimallerden biri; şu ana kadar doğrulanmış bir neden veya şüpheli bulunmuyor.

Bölgeye ek güvenlik kameraları yerleştirilirken soruşturma devam ediyor. Yetkililer, dört yıldır tekrarlanan zehirlemelerin arkasındaki kişi ya da kişileri bulabilmek için halktan gelecek yeni bilgileri bekliyor.