Proje, Çin’in Shenzhen ile Jiangmen şehirlerini birbirine bağlayacak yüksek hızlı tren hattının parçası olarak geliştiriliyor. İnşaat tamamlandığında iki şehir arasındaki ulaşım süresinin bir saatin altına düşmesi hedefleniyor. Yetkililer, hattın Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi’ndeki ulaşım ağını güçlendireceğini belirtiyor.

113 METRE DERİNLİKTE MÜHENDİSLİK MÜCADELESİ

İnşaatın en zorlu kısmını, İnci Nehri deltası altından geçen deniz altı bölümü oluşturuyor. Çinli mühendislerin geliştirdiği 'Shenjiang-1' isimli dev tünel açma makinesi, dört yılı aşkın süredir aralıksız çalışarak 4 kilometreden fazla ilerleme sağladı. Tünelin maksimum derinliğinin ise 116 metreye ulaşacağı belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu seviyelerde su basıncı ve zemin hareketleri mühendislik açısından ciddi risk oluşturuyor. Projede çalışan ekipler, 13 farklı toprak tabakası, 5 ayrı karma jeoloji türü ve 6 fay hattından geçmek zorunda kalıyor. Her zemin yapısının farklı davranması nedeniyle kazı sürecinde sürekli teknik ayarlamalar yapılıyor.

DEV MAKİNE AYNI ANDA HEM KAZIYOR HEM TÜNELİ İNŞA EDİYOR

Projede kullanılan dev tünel açma makinesi yalnızca kazı yapmıyor. Kazının hemen arkasında çalışan ekipler, prefabrik beton segmentleri yerleştirerek tünelin iç kaplamasını eş zamanlı şekilde oluşturuyor. Yaklaşık 13 metre çapındaki tünelde her halka için dokuz büyük beton segment kullanılıyor.

Sistem ayrıca özel sıvı dolaşım teknolojisiyle çalışıyor. Bu yöntem sayesinde kazı sırasında oluşan malzemeler yüzeye taşınıyor, ayrıştırılıyor ve kullanılan sıvı yeniden sisteme gönderiliyor. Uzmanlar bu teknolojinin yüksek basınç altında güvenli kazı için kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.

ÇİN’İN EN İDDİALI PROJELERİNDEN BİRİ

Toplam 13,69 kilometre uzunluğundaki deniz altı tünelinin, dünyanın en derin yüksek hızlı tren deniz tünellerinden biri olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre proje yalnızca ulaşım açısından değil, Çin’in büyük ölçekli altyapı ve mühendislik kapasitesini göstermesi açısından da dikkat çekiyor.