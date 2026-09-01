Zeynep Yıldırım, 12 Eylül 2022 tarihinde tedavi amacıyla götürüldüğü hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kayboldu. Aradan geçen yaklaşık 4 yılın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

SON SİNYALİN GELDİĞİ YER BELİRLENDİ

Ekiplerin yaptığı incelemede Yıldırım'ın telefon kayıtlarına ulaşıldı. Kayıtların değerlendirilmesi sonucunda genç kızın kaybolmadan önce son olarak F.D. isimli kişiyle görüştüğü tespit edildi. Ayrıca Yıldırım'ın telefonundan alınan son sinyalin Esenyurt'ta F.D.'nin evinden geldiği belirlendi.

ŞÜPHELİNİN BAŞKA CİNAYETTEN TUTUKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, F.D. hakkında da dikkat çeken bir bilgiye ulaştı. F.D.'nin 2024 yılında başka bir kişinin öldürülmesiyle ilgili tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği tespit edildi.

Polis, elde edilen bilgiler doğrultusunda Zeynep Yıldırım'ın 4 Ekim 2022 ile 10 Ekim 2022 tarihleri arasında öldürülmüş olabileceğini değerlendirdi.

İSTANBUL VE SİNOP'TA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında ekipler, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 6 şüpheliyi belirledi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla 1 Eylül 2026 tarihinde İstanbul ve Sinop'ta belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

CESEDİ ESENYURT'TA BULUNDU

Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ederken, polis ekipleri Zeynep Yıldırım'ın cesedinin bulunması için çalışma yürüttü.

Şüphelilerden alınan ifadelerin ardından yapılan keşif sonucunda, yaklaşık 4 yıldır kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın cesedine Esenyurt'ta ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.