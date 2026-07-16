Kardeşlerim dizisinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Lizge Cömert ile Bilal Yiğit Koçak'tan hayranlarını üzen haber geldi. Dört yıldır birlikte olan oyuncu çiftin yollarını ayırdığı öğrenildi.

SETTE BAŞLAYAN AŞK BİTTİ

atv ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kardeşlerim dizisinin setinde tanışan Lizge Cömert ile Bilal Yiğit Koçak, uzun yıllardır örnek gösterilen ilişkileriyle magazin dünyasının dikkat çeken çiftleri arasında yer alıyordu.

Dört yıldır birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin ilişkilerini sonlandırdığı öğrenildi.

TARAFLAR AÇIKLAMA YAPMADI

2. Sayfa'da yer alan habere göre, uzun süredir mutlu bir ilişki sürdüren çift, yollarını ayırma kararı aldı. Ayrılık nedenine ilişkin ise henüz taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ayrılık haberi kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, Lizge Cömert ile Bilal Yiğit Koçak'ın hayranları da sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi.