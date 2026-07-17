"Müvekkillerimiz Sayın Hacer Göktaş ile Sayın Adnan Kızıltaş arasındaki evlilik, bugün görülen dava sonucunda tek celsede ve karşılıklı anlaşma ile hukuken sona ermiştir. Taraflar bu süreci karşılıklı saygı ve olgunluk içerisinde yürütmüş olup, bundan sonraki yaşamlarında da ortak çocuklarının üstün yararını gözeterek ebeveynlik sorumluluklarını iş birliği içerisinde yerine getirme konusunda ortak iradeye sahiptir."