KISMETSE OLUR ADNAN TEK CELSEDE BOŞANDI
Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Adnan Kızıltaş ile 2022 yılında hayatını Hacer Göktaş ile birleştiren çiftin evliliği sona erdi.
Anlaşmalı olarak görülen boşanma davası tek celsede sonuçlanırken, tarafların avukatı süreçle ilgili kamuoyuna yazılı açıklama yaptı.
BOŞANMA SÜRECİ SONRASI AVUKATTAN AÇIKLAMA
Boşanma kararının ardından tarafların avukatı tarafından yazılı bir açıklama paylaşıldı. Açıklamada, boşanma sürecinin karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde yürütüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Müvekkillerimiz Sayın Hacer Göktaş ile Sayın Adnan Kızıltaş arasındaki evlilik, bugün görülen dava sonucunda tek celsede ve karşılıklı anlaşma ile hukuken sona ermiştir. Taraflar bu süreci karşılıklı saygı ve olgunluk içerisinde yürütmüş olup, bundan sonraki yaşamlarında da ortak çocuklarının üstün yararını gözeterek ebeveynlik sorumluluklarını iş birliği içerisinde yerine getirme konusunda ortak iradeye sahiptir."
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BİR ERKEK ÇOCUKLARI BULUNUYOR
2022 yılında evlenen Adnan Kızıltaş ile Hacer Göktaş'ın bu evlilikten Miran adında bir erkek çocukları bulunuyor. Avukat aracılığıyla yapılan açıklamada da özellikle Miran'ın üstün yararının gözetileceği vurgulanırken, tarafların ebeveynlik sorumluluklarını birlikte ve iş birliği içinde sürdürme konusunda ortak irade ortaya koyduğu ifade edildi.
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