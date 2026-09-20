HAYAT BİLGİSİ'NİN KOPİL'İYDİ
Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı “Kopil” karakteriyle tanınan oyuncu Serhan Arslan ile modacı Nazlı Ceren Köksal, evliliklerinin 4'üncü yılını kutladı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin yıl dönümünde Köksal'dan romantik bir paylaşım geldi.
“10 YILDIR SANA AŞIĞIM”
Nazlı Ceren Köksal, sosyal medya hesabından düğünlerinden görüntüleri paylaşarak eşi Serhan Arslan'a aşkını dile getirdi.
Köksal paylaşımında, “Tam 4 yıl oldu bugün. Ama 10 yıldır sana aşığım. (Çılgınlık!) Ve her nasılsa, her geçen gün sana daha da aşık olarak uyanıyorum. Benim olduğun için ne kadar şanslıyım. Mutlu yıllar sevgilim” ifadelerini kullandı.
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2022'DE ATİNA'DA EVLENDİLER
Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal, 2022 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'da nikâh masasına oturdu. 2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisindeki “Kopil” karakteriyle tanınan Arslan, evliliğinin ardından da oyunculuk çalışmalarını sürdürdü.
Nazlı Ceren Köksal'ın yıl dönümü paylaşımı, takipçilerinden çok sayıda tebrik yorumu ve beğeni aldı.
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