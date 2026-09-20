Köksal paylaşımında, “Tam 4 yıl oldu bugün. Ama 10 yıldır sana aşığım. (Çılgınlık!) Ve her nasılsa, her geçen gün sana daha da aşık olarak uyanıyorum. Benim olduğun için ne kadar şanslıyım. Mutlu yıllar sevgilim” ifadelerini kullandı.