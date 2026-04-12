Cumartesi Sürprizi programında yer alan habere göre; Selahattin Paşalı'nın 4 yıllık evliliğinde kriz çıktı. Eşi Lara Paşalı'nın doğum gününü yalnızca kızıyla kutlaması, ayrılık söylentilerini beraberinde getirmişti. Bu gelişmenin ardından Selahattin Paşalı'nın sessizliğini koruması iddiaları daha da büyütmüştü.

EYLÜL LİZE İLE OLAN FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Gündeme gelen boşanma iddiasına aldatma dedikoduları da eklendi. Geçen gün Paşalı'nın Masumiyet Müzesi adlı dizideki rol arkadaşı Eylül Lize Kandemir ile olan fotoğraflarını tek tek silmesi iddiaları daha da güçlendirdi.





BOŞANMA İDDİALARI BÜYÜYOR

Evlilikteki krizin nedeninin Eylül Lize Kandemir ile dizideki yakınlaşma sahneleri olabileceği ileri sürüldü. Fotoğrafların silinmesi ise kafalarda farklı iki yorumu da beraberinde getirdi. Kimi takipçiler Eylül Lize ile Selahattin Paşalı'nın dostluklarının bittiği yönünde yorumlar yaparken kimi takipçileri ise Lara Paşalı'nın eşini kıskandığı ve bunun üzerine fotoğrafların silindiği yönünde yorumlar yaptı.