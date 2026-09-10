Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu Sevda Dalgıç, bir süredir boşanma aşamasında olduğu eşi Dilge Emir Güvenç ile ilgili ilk kez konuştu. Dalgıç, ayrılık sürecinin huzurlu geçmesini diledi.

Oyuncu Sevda Dalgıç, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Yaklaşık 4 yıllık evliliğinin sona ereceği yönündeki haberlerle ilgili konuşan Dalgıç, eşi Dilge Emir Güvenç’e karşı saygısının devam ettiğini belirterek boşanma sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu.

“BAZEN OLMUYOR İŞTE”

Boşanma iddiaları sorulan Sevda Dalgıç, evliliğinde sorunlar yaşandığını doğruladı.

Oyuncu, “Olmadı! Eşime karşı saygım sonsuz. Ama bazen olmuyor işte!” ifadelerini kullandı.

“İNŞALLAH ANLAŞARAK, HUZURLU BİR ŞEKİLDE AYRILIRIZ”

Ayrılık sürecinin nasıl ilerlemesini istediğini de anlatan Dalgıç, “İnşallah anlaşarak, huzurlu bir şekilde ayrılırız” dedi.