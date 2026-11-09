Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttü.

Yapılan saha ve istihbarat çalışmaları neticesinde; hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık gibi suçlardan yaklaşık 100 kaydı bulunan ve 4 yıldır her yerde aranan A.A.'nın Akyurt ilçesinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

BABASININ KAFESİNİ ADRES BİLDİ

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin zaman zaman babası tarafından işletilen kafeye gittiğini belirledi. Kafenin çevresinde tedbir alan ekipler, belirlenen adrese operasyon için düğmeye bastı.

İş yerine düzenlenen baskında kaçmaya çalışan ve mekânın tuvaletine girerek saklanan A.A., polis ekiplerince gizlendiği yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

37 YIL 9 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARDI

Emniyetteki kimlik sorgusunda şahsın hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık başta olmak üzere birçok suçtan toplam 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 2022 yılından bu yana cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.