''Yasak Elma”nın yapım şirketi Medyapım ile dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür, daha önce projeyi yeniden çekmek için hazırlık yapmış ancak sonrasında yepyeni bir hikâye üzerinde karar kılmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NOW'da yayınlanması planlanan yeni dizinin adı ise nadir bulunan bir çiçekten esinleniyor: “Mavi Orkide.” Projenin başrolü için Türk televizyonunun tanınan oyuncularından Cansu Dere'nin adı geçiyor.

DÖRT YIL SONRA ANA AKIMDA EKRANA DÖNECEK

Cansu Dere, “Ezel”, “Anne”, “Şahsiyet” ve “Sıla” gibi unutulmaz yapımlarda başrol üstlenmişti.

Ünlü oyuncu son olarak 2022 yılında ekrana veda eden “Sadakatsiz” dizisiyle televizyon izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Dere'nin “Mavi Orkide”nin başrolünde yer alması halinde yaklaşık dört yıl sonra yeniden ana akım televizyon ekranlarında olacak.

YENİ DİZİNİN ADI MAVİ ORKİDE

Medyapım ile Melis Civelek ve Zeynep Gür imzalı yeni projenin, daha önce gündeme gelen “Yasak Elma”yı yeniden çekme fikrinden vazgeçilmesinin ardından ortaya çıktığı belirtildi.

NOW ekranlarında yayınlanması planlanan dizinin adının, nadir bulunan bir çiçek olan Mavi Orkide olması bekleniyor.

Cansu Dere'nin ise başrol için adı geçen oyuncu olduğu belirtilirken, projenin oyuncu kadrosu ve yayın tarihiyle ilgili yeni detayların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.