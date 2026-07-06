CAN UZUN HAKKINDA İHANET İDDİASI
Türk futbolunun genç yıldızlarından Can Uzun, bu kez sahadaki performansıyla değil özel hayatına dair ortaya atılan iddialarla gündeme geldi.
4 YILLIK İLİŞKİ SONA ERDİ
Milli futbolcunun kız arkadaşı Aslı Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilişkiyi bitirdiklerini açıkladı.
ASLI CEYLAN'DAN BOMBA İDDİA
Aslı Ceylan, yaptığı açıklamada 4 yıllık ilişkilerinin sona erdiğini belirterek Can Uzun’un kendisini aldattığını iddia etti.
Paylaşımında duygusal ifadeler kullanan Ceylan, “İlk aşkını, birlikte büyüdüğü kızı, dört yılın ardından aldattı. Hiçbir şeyi yokken yanındaydım” sözleriyle dikkat çekti.
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Genç kadın açıklamasında ayrıca, “Asla bir erkeğe bağımlı olmayın. Eğitiminize, kariyerinize ve hak ettiğiniz hayatı kurmaya odaklanın” ifadeleriyle takipçilerine seslendi.
Yaşanan gelişme sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Can Uzun cephesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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