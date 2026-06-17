Çin Bilimler Akademisi Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsü'nden bilim insanları, Dünya'nın iç yapısındaki değişimleri yüz milyonlarca yıl geriye giderek yeniden canlandırdı. Elde edilen sonuçlar, okyanus tabanına dağılmış halde bulunan çok sayıdaki volkanik dağın kökenine dair yeni ipuçları sundu.

270 MİLYON YILLIK SÜREÇ YENİDEN MODELLENDİ

Prof. Liu Lijun liderliğindeki ekip, Dünya'nın mantosundaki hareketleri 270 milyon yıllık süreç boyunca simüle eden yüksek çözünürlüklü bilgisayar modelleri oluşturdu. Araştırmada, çekirdek ile manto sınırına yakın bölgelerden yükselen sıcak madde akımlarının zamanla nasıl şekillendiği ve yüzeydeki volkanik yapılarla nasıl bağlantı kurduğu incelendi.

Bilim insanları, bugüne kadar volkanik dağ sıralarını açıklamak için kullanılan 'sıcak nokta' teorisinin yalnızca sınırlı sayıdaki oluşumu açıklayabildiğini belirtiyor. Okyanus tabanında belirlenen 40 binden fazla denizaltı dağının büyük bölümünün ise mevcut modellerle tam olarak açıklanamadığı ifade ediliyor

YENİ MODEL DAHA GENİŞ BİR SİSTEME İŞARET ETTİ

Nature Geoscience dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, okyanus tabanına dağılmış halde bulunan 40 binden fazla denizaltı dağının birbirinden tamamen bağımsız oluşumlar olmayabileceği değerlendiriliyor. Araştırmacılar, Dünya'nın derinliklerindeki sıcak madde hareketlerinin farklı bölgelerdeki bu yapıların ortak bir jeolojik süreçten kaynaklanmasına yol açmış olabileceğini belirtiyor.

Prof. Liu Lijun liderliğindeki ekip tarafından geliştirilen model, çekirdek ile manto sınırına yakın bölgelerden yükselen sıcak madde akımlarının zaman içinde çevre katmanlarla etkileşime girerek yalnızca uzun volkanik zincirleri değil, birbirinden bağımsız görünen denizaltı dağlarını da oluşturabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, yeni model sayesinde Dünya'nın derinliklerindeki süreçlerle günümüzde okyanus tabanında bulunan volkanik yapıların konumları arasında daha güçlü bağlantılar kurulabildiğini ifade ediyor.