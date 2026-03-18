Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde, yaklaşık 20 yıldır dost olan dört evli çift, emeklilik dönemlerini bir arada geçirmek amacıyla Llano Nehri kıyısında kendi küçük yerleşim alanlarını kurdu. "Llano Exit Strategy" adı verilen bu proje, hem minimalist yaşamı hem de sürdürülebilir mimari çözümleri bir araya getiriyor.

Mimar Matt Garcia tarafından tasarlanan yerleşke, her biri yaklaşık 37 metrekare olan dört adet bağımsız küçük evden oluşuyor. Grubun sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edilen 140 metrekarelik bir ortak bina bulunuyor. Ortak alanda profesyonel bir mutfak, geniş bir yemek salonu ve misafirlerin konaklayabileceği bölümler yer alıyor.

Bölgenin iklim koşulları göz önünde bulundurularak hayata geçirilen projede, maliyetleri düşüren ve doğayı koruyan teknikler tercih edildi: "Kelebek çatı" sistemiyle tasarlanan yapılar, yağmur sularını 5 bin galonluk su depolarına yönlendirerek arazinin su ihtiyacını karşılıyor.

Evlerin dış cephesinde güneş ışığını yansıtan galvanizli metal paneller kullanılırken, iç mekanlarda yüksek verimli yalıtım malzemeleri tercih edildi. Her bir ünitenin inşaat maliyetinin yaklaşık 40 bin dolar civarında olduğu belirtiliyor.