Hawaii Adaları'nın güneyinde bulunan Palmyra Atolü'nde 2011 yılında başlatılan farelerle mücadele çalışmasının sonuçları, 15 yıl sonra yeniden gündeme geldi. Gemilerle adaya taşınan ve zamanla sayıları hızla artan kemirgenlerin ortadan kaldırılması, yalnızca bitkilerin değil, adadaki diğer canlıların da yaşamını değiştirdi.

40 BİN FARE ADANIN DOĞAL DENGESİNİ BOZMUŞTU

Palmyra Atolü, Pasifik Okyanusu'nda bulunan ve kendine özgü bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan küçük bir mercan adası olarak biliniyor. Ancak 20. yüzyıl boyunca gemiler aracılığıyla bölgeye ulaşan fareler, adanın doğal yaşamını tehdit etmeye başladı.

Doğal düşmanlarının bulunmaması nedeniyle hızla çoğalan farelerin sayısı yaklaşık 40 bine ulaştı. Kemirgenler, bitki tohumlarını, genç filizleri ve çeşitli küçük canlıları tüketerek adadaki bitki örtüsünün kendini yenilemesini engelledi.

Bunun üzerine çevre koruma uzmanları, 2011 yılında kapsamlı bir çalışma başlattı. Amaç, adadaki istilacı fare nüfusunu tamamen ortadan kaldırarak ekosistemin doğal yollarla toparlanmasını sağlamaktı.

BİTKİLERİN ÇOĞALMA ORANI YÜZDE 5 BİN ARTTI

Farelerin ortadan kaldırılmasının ardından adada beklenenden çok daha büyük bir değişim gözlemlendi. Araştırmacıların aktardığına göre yerli ağaç ve bitkilerin genç filizlerinde, mücadele öncesine kıyasla yüzde 5 bine varan artış yaşandı.

Daha önce fareler tarafından tüketilen tohumlar yeniden filizlenmeye başladı. Böylece uzun yıllar boyunca çoğalmakta zorlanan bitki türleri yayılma fırsatı buldu.

Bitki örtüsündeki toparlanma, adadaki kuşlar, böcekler ve diğer canlılar açısından da daha elverişli yaşam koşullarının oluşmasına katkı sağladı.

FARELER GİDİNCE BİR BAŞKA İSTİLACI TÜR DE KAYBOLDU

Çalışmanın en şaşırtıcı sonuçlarından biri ise kaplan sivrisineklerinin de adadan kaybolması oldu.

Araştırmacılara göre fareler, bu sivrisineklerin beslendiği önemli kan kaynaklarından biriydi. Fare nüfusunun ortadan kaldırılmasıyla sivrisineklerin yaşamlarını sürdürmesini sağlayan koşullar da değişti.

Böylece yalnızca fareleri hedef alan çalışma, başka bir istilacı türün de dolaylı olarak ortadan kalkmasına yol açtı.

Uzmanlar, Palmyra Atolü'nde yaşananların ada ekosistemlerinin kendini yenileme gücünü gösterdiğini belirtiyor. Yaklaşık 15 yıl önce başlatılan mücadele, doğanın toparlanması için bazı durumlarda zararlı türlerin ortadan kaldırılmasının yeterli olabileceğini ortaya koyuyor.