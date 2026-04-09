Avrupa Birliği’nin DiscoverEU programı kapsamında, Türkiye’nin de dahil olduğu katılımcı ülkelerden 18 yaşındaki 40 bin gence ücretsiz Interrail seyahat bileti verilecek. 8 Nisan 2026 itibarıyla başlayan başvurular 22 Nisan'a kadar devam edecek.

Erasmus+ programının bir parçası olan DiscoverEU, gençlerin Avrupa’yı keşfetmesini, kültürel bağlar kurmasını ve çevre dostu ulaşımı deneyimlemesini amaçlıyor. Bu yılki kontenjan kapsamında Türkiye, programa tam dahil ülkeler arasında yer alarak gençlere bu fırsatı sunuyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Programa başvurmak isteyen adayların şu kriterleri karşılaması gerekiyor: 1 Temmuz 2007 ile 30 Haziran 2008 tarihleri arasında doğmuş olmak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türkiye dahil Erasmus+ programına kayıtlı ülkelerden birinde yasal olarak ikamet etmek. Başvurular 8 Nisan 2026 tarihinde başlamış olup, 22 Nisan 2026 günü saat 12.00’ye (CEST) kadar yapılabilecek.

TREN YOLCULUĞU YAPILACAK

Seçilen gençler, 1 Temmuz 2026 ile 30 Eylül 2027 tarihleri arasında, en fazla bir ay sürecek seyahatleri boyunca toplamda 7 gün aktif olarak tren yolculuğu yapma hakkı kazanacak. Program, ana ulaşım aracı olarak treni merkeze alırken, coğrafi engellerin olduğu durumlarda feribot veya uçak gibi seçeneklere de imkan tanıyor.

GRUP OLARAK DA SÜRECE DAHİL OLUNABİLECEK

Adaylar başvurularını bireysel yapabilecekleri gibi, yaş şartını sağlayan en fazla 4 arkadaşıyla grup oluşturarak da sürece katılabiliyor. Bilet hakkı kazanan gençlere ayrıca Avrupa genelinde konaklama, yerel ulaşım, müze ve kültürel etkinliklerde geçerli olacak özel bir indirim kartı verilecek.

Başvurular, Avrupa Gençlik Portalı üzerinden kısa bir genel kültür testinin tamamlanmasıyla gerçekleştiriliyor.