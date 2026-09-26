Kırıkkale Yahşihan Belediyesi’nde geçen yıl 4 kişinin tutuklandığı ve bir süre sonra serbest kaldığı yolsuzluk soruşturmasındaki ikinci dalgada gözaltı sayısı 33’e yükseldi.

Soruşturmanın, dosyaya giren yeni deliller üzerine genişletildiği belirtildi.

Belediyedeki mali ve imar usulsüzlüklerine ilişkin yürütülen teknik takipte haksız mal varlığı şüphesi doğuran unsurlar mercek altına alındı.

EVDE YÜKLÜ PARA

Şüpheliler hakkında daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların (KYOK), yeni deliller doğrultusunda kaldırıldığı ve dosyaların yeniden ele alındığı bildirildi.

Yeni delillerin değerlendirilmesinin ardından kapsamlı soruşturma başlatılırken, belediyedeki işlemler, ihaleler, mali kayıtlar ve şüpheliler arasındaki para ve ticari ilişkiler incelemeye alındı. Gözaltına alınan Yahşihan Belediyesi’nin AKP’li eski Başkanı Ahmet Sungur, MHP’li eski Başkanı Osman Türkyılmaz ve eski İmar Müdürü Ulaş Biçer’in de aralarında olduğu 33 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Nüfusu 39 bin 137 kişi olan ilçedeki vurgunun boyutu yeni soruşturmada ortaya çıktı. Eski Başkan Ahmet Sungur’un evinde bulunan yüklü miktarda para sayılarak adli emanete alındı.

LÜKS YAT VE ARAÇLAR

Soruşturmanın en dikkat çekici ayağını, eski Yahşihan Belediyesi İmar Müdürü Ulaş Biçer’in üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mallar oluşturdu.

Ekiplerin çalışmaları ve tespitleriyle Biçer’in mülkiyetinde bulunan ev ve lüks araçların yanı sıra Bodrum’da demirli lüks yatına tedbir el konuldu. Ayrıca, gözaltındaki zanlılardan gazeteci olduğu belirtilen Ö.Ö’nün evinde bulunan dolarlara da el konuldu.

Dosya yeniden açıldı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesi’ne yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2025’te Başkan Ahmet Sungur ile birlikte 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında Sungur ile Ulaş Biçer’in de olduğu 5 kişi tutuklanmış, Sungur, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklar, 4 ay sonra tahliye olmuştu.

AKP’li Ahmet Sungur’un tutuklanmasıyla belediye başkanvekilliğine Aydın Demirdirek seçilmişti.

Yeni delillerle yeniden açılan dosyada şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından işlem yürütülüyor.