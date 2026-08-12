Hubei, Çin donanmasının denizden karaya asker ve araç çıkarma kapasitesini güçlendiren Type 075 sınıfının en yeni üyelerinden biri. Yaklaşık 40 bin tonluk tam deplasmana sahip bu sınıftaki gemiler, tam boy uçuş güverteleri sayesinde helikopter operasyonları gerçekleştirirken amfibi birlikleri ve çıkarma araçlarını da taşıyabiliyor.

GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE SINAVA GİRDİ

Hubei’nin değerlendirmesi sırasında geminin farklı savaş koşullarındaki operasyon kabiliyeti test edildi. Çin’in Güney Cephe Komutanlığı tarafından duyurulan sürecin tamamlanması, geminin yalnızca temel görevleri yerine getirebildiğini değil, muharebe görevlerine hazır hale geldiğini de gösteriyor. Çinli askeri uzmanlara göre bir sonraki aşamada Hubei’nin daha uzak denizlerde eğitim faaliyetlerine katılması bekleniyor.

Type 075 sınıfı gemiler yaklaşık 232 metre uzunluğa sahip. Geniş uçuş güvertesinde birden fazla helikopterin operasyon yapabilmesi, iç bölümlerinde ise asker, zırhlı araç ve çıkarma unsurlarının taşınabilmesi bu gemileri Çin’in denizaşırı operasyon kapasitesinin önemli parçalarından biri haline getiriyor.

ÇİN'İN DENİZ GÜCÜNDE YENİ AŞAMA

Hubei’nin savaş yeterlilik testini tamamlamasıyla Çin donanmasındaki dört Type 075 gemisinin oluşturduğu amfibi güç daha da olgunlaşmış oldu. Çin aynı zamanda bu sınıfın daha gelişmiş devamı olarak görülen Type 076 üzerinde de çalışıyor. İlk Type 076 olan Sichuan, helikopterlerin yanı sıra insansız hava araçlarını desteklemek üzere elektromanyetik fırlatma sistemi gibi yeni özelliklerle geliştirildi.

Bu gelişmeler, Pekin’in yalnızca kıyı ve yakın deniz operasyonlarına değil, daha uzak bölgelerde hava ve amfibi unsurları birlikte kullanabileceği bir donanma yapısına yatırım yaptığını gösteriyor. Hubei’nin bundan sonraki eğitimlerinin de geminin uzun menzilli görevlerdeki kabiliyetini sınaması bekleniyor.