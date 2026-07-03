Çin, deniz kuvvetlerini modernize etme stratejisi kapsamında kendi tasarımı olan "Sichuan" adlı dev amfibi hücum gemisini Güney Çin Denizi'nde kapsamlı testlere tabi tutmaya başladı.

Nisan 2026'da Şanghay'dan ayrılarak yeni bir deneme seferine çıkan 40 bin tonluk bu devasa gemi, askeri analistler tarafından geleneksel çıkarma gemileri ile uçak gemilerinin özelliklerini bir araya getiren "hibrit" bir savaş platformu olarak nitelendiriliyor.

Sichuan'ı küresel ölçekteki benzerlerinden, özellikle de ABD'nin mevcut amfibi hücum gemilerinden ayıran en radikal teknik özellik ise üzerinde barındırdığı elektromanyetik fırlatma ve durdurma sistemi (mancınık) teknolojisi oldu.

Bu sistem sayesinde gemi, helikopterler ve amfibi araçların yanı sıra sabit kanatlı insansız hava araçlarını da (İHA) çok kısa bir mesafede hızlandırarak güvertesinden havalandırabiliyor.

Kıyı operasyonlarını desteklemek ve geniş bir bölgede deniz hakimiyeti kurmak amacıyla üretilen, gövde numarası 51 olan bu yeni nesil gemi, robotik savaş teknolojileri ile deniz gücünü birleştirerek Hint-Pasifik bölgesindeki savunma dengelerini derinden sarsmaya aday gösteriliyor.