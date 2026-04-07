Dünyanın en mutlu ülkesi olarak bilinen Finlandiya'da Ukraynalı sığınmacılar için kriz kapıda. 2022'den bu yana gelen 90 bin kişiden yaklaşık yarısı, "geçim ve dil" engeline takılarak ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler raporlarında sürekli "dünya lideri" olan Finlandiya, Ukraynalı mülteciler için beklendiği kadar "mutlu" bir liman olamadı. UNIAN'ın verilerine göre, ülkede geçici koruma statüsü alan 90 bin Ukraynalıdan geriye sadece 50 bin kişi kaldı. Kaçışın temel nedeni ise aşılması imkansız görülen "dil barajı".

ÇİFTLİKTE BİLE FİNCE ŞARTI ARANIYOR

Finlandiya iş piyasasında İngilizcenin yetersiz kalması, nitelikli göçmenleri bile çaresiz bırakıyor. Yerel medyaya konuşan Ukraynalı bir inşaat mühendisi, yaşadığı hüsranı şu sözlerle dile getirdi:

"Her hafta onlarca başvuru yapıyorum ama geri dönüş bile alamıyorum. En basit çiftlik işlerinde bile Fince bilmek zorunlu tutuluyor. İngilizce burada kapıları açmaya yetmiyor."

İŞSİZLİK KRONİKLEŞİYOR

Finlandiya'daki en büyük sorun, göçmenler için yaratılan ek dil zorunlulukları. İşsizlik ve yüksek yaşam maliyetleri birleşince, Ukraynalıların yarısından fazlası başka ülkelere veya memleketlerine dönme kararı aldı. Uzmanlar, "mutluluk endeksi" yüksek olsa da katı iş piyasası kurallarının entegrasyonu imkansız hale getirdiğini vurguluyor.