ABD'deki Colorado Üniversitesi araştırmacıları, Alaska'da 40 bin yıla kadar donmuş halde kalan toprak örneklerindeki bakterileri yeniden aktif hale getirdi. Çözülen toprak örneklerindeki bu mikroorganizmaların faaliyetleri, atmosferdeki karbondioksit ve metan gazı salınımının hızlanma riskini beraberinde getiriyor.

ALASKA'DAKİ ÖZEL TÜNELDEN 40 BİN YILLIK ÖRNEKLER ALINDI

Futura-Sciences tarafından aktarılan araştırmaya göre bilim insanları, Alaska'da ABD Ordusu Mühendisler Birliği'ne ait özel bir tünelde çalışma yürüttü. Donmuş toprağın yaklaşık 110 metre derinliğine kadar uzanan bu tünelden çeşitli örnekler toplandı. İncelenen toprak katmanlarının yaşının birkaç bin yıldan yaklaşık 40 bin yıla kadar uzandığı tespit edildi.

BAKTERİLER LABORATUVAR ORTAMINDA NASIL CANLANDIRILDI?

Araştırmacılar, topladıkları donmuş toprak örneklerine su ekleyerek sıcaklığı 3 ila 12 derece arasında değişen bir ortama yerleştirdi. Bu yöntemle Arktik bölgelerde yaz mevsiminin uzaması ve kademeli ısınma nedeniyle oluşabilecek doğal koşullar simüle edildi. Deneyin ilk aşamasında bakteri kolonilerinin yavaş büyüdüğü gözlendi. Bu ilk veriler, kısa süreli sıcak hava dalgalarının sera gazı emisyonlarında ani bir artış yaratmak için yeterli olmadığını gösterdi.

ALTI AYIN SONUNDA GÖZLE GÖRÜLÜR KOLONİLER OLUŞTU

Deney sürecinin altıncı ayına gelindiğinde mikroorganizmaların gelişim hızında belirgin bir değişim yaşandı. Altı aylık sürenin sonunda bazı bakteri kolonileri, çıplak gözle görülebilen ve biyofilm adı verilen gri balçık benzeri yapılar oluşturdu. Çalışmanın yazarları, uzun süren yaz sıcaklarının mikroorganizmalara aktif hale gelmeleri ve organik kalıntıları büyük ölçekte ayrıştırmaları için yeterli zamanı tanıdığını vurguladı.

DONMUŞ TOPRAKLARIN ERİMESİ ATMOSFERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Donmuş toprak katmanları, atmosferin karbondioksit formunda içerdiği miktarın neredeyse iki katı olan yaklaşık 1.500 gigaton organik karbon barındırıyor. Toprağın çözülmesiyle aktifleşen mikroorganizmalar bu organik maddeleri ayrıştırırken atmosfere karbondioksit ve metan gazı salıyor. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli verilerine göre eriyen donmuş topraklar, 2100 yılına kadar atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunu milyonda 100 parçaya kadar artırabilir. Araştırmacılar ise laboratuvarda elde edilen bu sonuçların gezegenin diğer bölgelerindeki doğal süreçleri ne ölçüde yansıtacağının henüz kesin olarak bilinmediğini belirtiyor.