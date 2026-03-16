Tekirdağ ve Çorlu’da kalan İBB davası sanıkları, Silivri’ye sevk edilmedi. Onun yerine bulundukları cezaevilerinden her gün git-gel yapıyorlar. Tutuklu sanıklar Murat Ongun, Mehmet Pehlivan, Elçin Karaoğlu ve Hüseyin Köksal Çorlu’da bulundukları cezaevinden 40 dakika yolu elleri kelepçeli geliyor.

PODCAST’TE PAYLAŞTI

İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun, Spotify hesabından, ‘Alt kat’ adlı podcastini yayınladı. Ongun, cezaevinden getiriliş sürecinden, bir yıl sonra ilk kez dışarıyla karşılaşma anına kadar detayları aktardı. Çorlu’daki cezaevinden getirilişlerini şu sözlerle anlattı: “Bir süre sonra o en sevimsiz an geldi: kelepçe takılma anı.

Ben daha önce birkaç kez kelepçelenince kendimce bir oyun geliştirdim. Kelepçe demiyorum, özel tasarım bileklik diyorum. Hatta eşimin yaptığı tasarım gibi yaklaşıyorum, iyi hissettiriyor.”

İLK KARŞILAŞMA

Ongun, duruşma salonundaki karşılaşma anlarıyla ilgili de, “1 yıl sonra ilk karşılaşmalar, ilk sıcak sarılmalar, ilk kahkahalar, ilk espriler… Sanki yaz tatili gelmiş de Almanya’daki gurbetten memlekete dönüp akrabalarla kavuşmuşuz gibi. Ortam öyle sıcak, öyle duygulu” dedi.