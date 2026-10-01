Diyarbakır’da ulaşım süresini kısaltması hedeflenen Güneybatı Çevre Yolu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Güneybatı Çevre Yolu’nun Diyarbakır’daki şehir geçiş süresini 40 dakikadan 15 dakikaya düşürdüğünü belirtti. Yeni güzergahla kent içindeki ulaşımın daha kısa sürede sağlanması amaçlanıyor. ULAŞIMDA YENİ GÜZERGÂH Bakan Uraloğlu paylaşımında, Güneybatı Çevre Yolu’nun Diyarbakır’ın ulaşımında kullanılmaya başlandığını ifade etti. Yolun kentteki ulaşım akışına alternatif güzergâh oluşturduğu belirtildi.

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