Avrupa genelinde termometrelerin rekor seviyelere ulaşmasıyla adeta bir yaşam mücadelesi veriliyor. Fransa’da sıcaklıkların 43,8 dereceyi aşması sonucu onlarca kişi hayatını kaybederken, İngiltere’nin başkenti Londra’da alınan "iklim mevzuatı" kararı bardağı taşırdı. Şehirde kırmızı alarm verilmesine ve sıcaklıkların 40 dereceye dayanmasına rağmen, ev sahipleri yasal zorunluluklar nedeniyle klimalarını sökmek zorunda kalıyor.

"KLİMA SON ÇARE OLMALI"

İngiltere'deki yeni bina yönetmelikleri, "aktif soğutma" sağlayan klimaların yüksek karbondioksit emisyonu yaydığı gerekçesiyle yalnızca son çare olarak kullanılması gerektiğini öngörüyor. Yetkililer; sakinlere klima yerine pencere açmak, kapıları aralamak veya vantilatör kullanmak gibi "pasif soğutma" yöntemlerini dayatıyor.

Yaşanan trajikomik olaylardan bazıları ise şu şekilde kayıtlara geçti:

Kuzey Londra’da bir vatandaş, evinin arka cephesine kurulu iki adet klima ünitesini kalıcı olarak sökmek zorunda kaldı.

Giriş katta oturan bir başka ev sahibine ise "doğal havalandırma" için pencerelerini ve balkon kapısını açık bırakması söylendi. Sakinin hırsızlık ve güvenlik endişelerine müfettişlerin yanıtı ise pes dedirtti: "Risk o kadar da büyük değil, geceleri pencereleri kapatabilirsiniz."

Bir diğer sakin ise tüm imar ve planlama şartlarını eksiksiz yerine getirmesine rağmen, evindeki üç klimayı birden söktürmekle yükümlü tutuldu.

Londra'daki klima teknisyenleri, şehir genelinde binlerce sterlin değerindeki kusursuz çalışan cihazları sökmek için yoğun bir mesai harcadıklarını bildiriyor.

Londra’nın yerel yönetimleri, klima kullanımını sert bir şekilde kısıtlamaya kararlı. Örneğin Camden Belediyesi tarafından hazırlanan yerel planda, klimaların "enerji talebini aşırı artırdığı" ve "yerel mikro iklimi daha da sıcak hale getirdiği" gerekçesiyle kesinlikle tavsiye edilmediği açıkça belirtiliyor.

AVRUPA SICAKLARDAN BEZDİ: YASAKLAR BAŞLADI

Klima tartışmaları sürerken, Avrupa kıtası son yılların en vahşi sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.

FRANSA'DA CAN KAYIPLARI

Fransa'nın belirli bölgelerinde termometreler 43,8°C’yi gösterdi. Sıcaklığa bağlı olarak onlarca can kaybının yaşanmasının ardından Paris yönetimi, dehidrasyonu (vücudun susuz kalmasını) ve taşkınlıkları önlemek adına kamuya açık alanlarda geçici alkol yasağı getirdi.

DEMİRYOLLARI FELÇ OLDU

Aşırı yüksek sıcaklıklar, rayların genleşmesine ve güvenlik risklerine yol açtığı için demiryolu şirketleri birçok tren seferini durdurmak zorunda kaldı. Vatandaşlara acil olmayan seyahatlerini erteleme çağrısı yapılıyor.

Almanya’da demiryolları, haziran ayı sonundaki bu kavurucu sıcaklar nedeniyle yolcularına esneklik tanıdı. Daha önceden bilet rezervasyonu yapmış olan ve artan sıcaklıklar sebebiyle yolculuktan vazgeçen yolcular, biletlerini tamamen ücretsiz olarak iptal edebilecek.