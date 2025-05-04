İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyondan önce, faiz indirimleri ve yabancı girişleriyle güç kazanan Borsa İstanbul yeni yıla güçlü başlayarak 10 bin puanın üzerine çıkmıştı. Ancak 19 Mart’tan itibaren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte defalarca devre kesen Borsa İstanbul BİST100 endeksinde erime durmadı.

Endeks son 40 gündür sert düşüş eğiliminde. Borsa İstanbul’da 1 aylık kayıp yüzde 5 seviyelerinde. BIST 100 endeksindeki şirketlerin piyasa değeri 18 Mart’taki 9.64 trilyon liradan 30 Nisan sonunda 8.3 trilyon liraya geriledi.

BANKACILIK SERT DÜŞTÜ

Piyasa değeri 40 günde 1,35 trilyon lira eridi. Yabancının toplam hisse satışı 1 milyar 565 milyon dolara ulaştı. Böylece yılbaşından bu yana hisse senedinde net 550 milyon dolar yabancı çıkışı gerçekleşti. En fazla kaybın yaşandığı sektör ise yine yabancının en fazla yer aldığı bankalar oldu. Bankacılık endeksinde 4 aylık kayıp yüzde 21.32 oldu.