ABD’nin Kentucky eyaletinde yakın zamanda açılışı yapılan bir butik damıtımevi, mali sıkıntılar nedeniyle iflas koruması başvurusunda bulundu. Luca Mariano Distillery, Michigan Doğu Bölgesi’nde bulunan ABD İflas Mahkemesi’ne iflas koruma kapsamındaki yeniden yapılanma iflası için dilekçe verdi.

HAZİRAN AYINDA AÇILMIŞTI

Haziran ayında büyük açılışını gerçekleştiren Danville merkezli damıtımevinin sahibi Francesco Viola, Michigan’da ikamet ediyor. Şirketin avukatı henüz basın mensuplarının yorum talebine yanıt vermedi.

İflas başvurusunda yer alan bilgilere göre, şirketin yasal adı olan LMD Holdings LLC, varlık ve borçlarının 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında olduğunu tahmin ediyor. Viola yaptığı açıklamada, “Bu başvuruyu tüm paydaşlar için varlıkların değerini maksimize etmek amacıyla yaptık” dedi.

KAYYUM ATANABİLİR

İflas başvurusu, Boyle County’deki bir yargıcın damıtımevinin kayyum yönetimine geçirilmesine ve bir baş komiser aracılığıyla satışa çıkarılmasına yönelik karar verme hazırlığında olduğu bir dönemde geldi. Ancak bu adımlar şimdilik durdurulmuş görünüyor.

Haziran ayında yayımlanan bir haberde, Luca Mariano Distillery’nin 3.8 milyon doları aşan ödenmemiş borçlara ilişkin çok sayıda hacizle karşı karşıya olduğu belirtilmişti.