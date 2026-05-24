Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 2. kez Grup Başkanı seçilerek güven tazeledi. Özel, Genel Merkezde soruları yanıtladı. Özel, ‘mutlak butlan’ kararının çıkmasının ardından, Genel Başkanlığı koltuğuna geçmesine mahkemece karar verilen Kemal Kılıçdaroğlu ile ‘uzlaşmadığını’ belirterek, “40 gün içinde kurultaya gidilmesi gerektiğini” söyledi.

‘BEN YAPACAĞIM’

Özel, “Daha önce defalarca Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm, yine görüşürüm ama 40 gün sonra kurultay kararına yönelik gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra elbette önceki Genel Başkan ile oturur sohbet de ederiz” dedi. 110 vekilin desteğiyle göreve geldiğini belirten Özel, “Ben hem partinin seçilmiş Genel Başkanıyım hem de bir kez daha seçilmiş TBMM Grup Başkanıyım. Grup Başkanı istediği zaman CHP’de Meclis’i grup toplantısına çağırabilir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla gelip de CHP Grup Toplantısında konuşma yapmak isteyeceğini ya da benden böyle bir talepte bulunacağını tahmin etmiyorum. Böyle bir şeyi kendisi de istemez ve kabul etmez. Kurultay yapılana kadar haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım. Bunun dışında şöyle yorumlar okudum ‘Uzlaştılar, biri grup başkanı biri de genel başkan’ olacak diye. Böyle bir uzlaşma yok. Bu butlan kararını asla tanımıyoruz. Ancak şöyle bir uzlaşı olacak, herkesin istediği bir şey var o da kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün gibi bir süre içerisinde toplanması ve partinin bu tartışmalardan çıkarak iktidar yürüyüşünü sürdürmesidir.”

110 milletvekilinin desteğiyle yeniden grup başkanı oldu

CHP lideri Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP’nin kapalı grup toplantısında Özel, CHP’nin grup başkanlığına aday oldu. Oylamaya toplamda 96 milletvekili katıldı. Oylamaya katılan 95 kişi Özel’e oy verdi, 1 vekilin oyu ise geçersiz sayıldı. Mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 vekil ise Özel’e desteklerini iletti. Böylelikle Özel, 138 milletvekilinin 110’unun desteğini almış oldu.

Özel: Beni ve hepimizi de partiden ihraç edebilirler

CHP lideri Özgür Özel, partisine yönelik mutlak butlan kararı sonrası milletvekilleriyle kapalı bir grup toplantısı yaptı ve Kemal Kılıçdaroğlu için “Bu iş bitene kadar kendisine ‘Kemal Bey’ derim. ‘Genel başkan’ demem. Ama ona yapılan saygısızlıkları da tasvip etmem” dedi. Özel ‘şok bir açıklama da yaptı ve “Beni de hepimizi de partiden ihraç edebilirler’’ dedi.

“Bu kabusun bitmesi için 40 gün içinde kurultaya gitmeliyiz’’ diyen Özel, Kılıçdaroğlu’yla görüşmeyi sadece en kısa sürede kurultaya gitme çerçevesinde yapacağını belirtti. Özel kapalı grup toplantısında şu mesajları verdi:

İHRAÇ EDEBİLİRLER

Beni de arkadaşlarımı da partiden ihraç edebilirler. İhraçların olabileceğini öngörün. Beklemediğimiz, öngörmediğimiz herhangi bir şey yok şu dakikadan itibaren. Biz kararı tanımıyoruz, burada duruyoruz. Alınan il başkanının yerine bir il başkanı atanırsa onu da tanımayız Biz seçilmiş il başkanımızı tanıyacağız.

YENİ PARTİ YOK

Bayramdan sonra kurultay hazırlığını başlatacağız. Gerekirse imzaları toplar, olağanüstü kurultaya gideriz. Parti kapanmadıkça başka bir parti mevzusu yok. Bizi Genel Merkezden çıkartırlarsa Meclis’teki odama geçerim. Parlamento tabanlı çalışırız. Yedek parti demem. Bizim partimiz CHP, bu partide mücadeleye devam.

OYUNUZ YÜZDE 34.8

Beklenti kurultayın en kısa sürede 40 günde toplanması, iktidar yürüyüşünü sürdürmesi. Yüzde 25’lik cam tavanı kırdık, yüzde 35’lik camı taban yapıp yüzde 40’ı aşmanın telaşı içindeyken bu türbülans geldi. İlk mesaiyi takip eden 40 gün içinde, kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter, sonra yine iktidar yürüyüşümüz başlar. Kurultay için en uygun zaman en kısa zamandır.

Özgür Özel’in yanındayız

CHP’li büyükşehir belediye başkanları mutlak butlan kararının ardından olağanüstü gündemle bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıda yeni dönemde izlenecek yol haritası masaa yatırıldı. Toplantının ardından ortak deklarasyon yayınlayan 12 büyükşehir belediye başkanı en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması gerektiğini bildirdi. Yayınlanan deklarasyon şöyle:

“Cumhuriyeti kuran Partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır. Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır.”