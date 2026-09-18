Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Edirne'de tarlalar hareketlendi. Olgunlaşan ürünlerin bulunduğu arazilerde suyun çekilmesiyle birlikte üreticiler, biçerdöverlerle hasada başladı. Bu yıl 510 bin dekar alanda ekimi yapılan çeltiğin hasadının yaklaşık 40 gün sürmesi bekleniyor.

Edirne merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde üretim yapan Özcan Çetin, hasat çalışmalarına başladıklarını belirtti. Bu yıl verimin normal seviyede olduğunu ifade eden Çetin, üreticilerin alım fiyatının açıklanmasını beklediğini söyledi.

Hasadın ekim ayı sonuna kadar devam etmesini öngören Çetin, tarlada biçilen ürünün kurutma işlemlerinden geçirildiğini anlattı. Çetin, "Tarlada biçilen ürün ardından kurutma kazanlarına atılıyor. Tarladan yüzde 25 nem oranıyla biçilen çeltik, kurutularak yüzde 13 nem derecesine getiriliyor. Şu an bütün çeltik üreticileri arazide. 40 günlük yoğun bir mesai var." dedi.

Üretici Serdar Kızanlık da olgunlaşan ürünlerin hasadına başladıklarını ve verimin bu yıl normal düzeyde seyrettiğini kaydetti.