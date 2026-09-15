Soria ilinde bulunan köyde yerel yönetim ile Arenillas Kültür Derneği tarafından yürütülen program kapsamında yeni sakinler için belediyeye ait bir ev yenilendi. Programda özellikle okul çağında çocuğu bulunan ailelere öncelik veriliyor.

40 KİŞİLİK KÖY NEDEN YENİ SAKİNLER ARIYOR?

Kırsal nüfusun azalmasıyla karşı karşıya kalan Arenillas, köyde kalıcı olarak yaşayacak yeni aileleri bölgeye çekmeyi hedefliyor. Programla köy nüfusunun artırılması ve topluluk yaşamının devam ettirilmesi amaçlanıyor. Yetkililer, özellikle çocuklu ve köy yaşamına kalıcı olarak katılmak isteyen ailelerin başvurularını değerlendiriyor.

ÜCRETSİZ EV VE İSTİKRARLI İŞ İMKANI

Seçilecek aileye yenilenmiş ve tam donanımlı belediye evi ücretsiz olarak verilecek. Aile aynı zamanda köydeki binaların bakımına ilişkin işlerde çalışarak düzenli istihdam imkanına sahip olacak. Program kapsamında köy sakinlerinin başlıca buluşma noktalarından biri olan yerel barın işletilmesi seçeneği de sunuluyor.

ÇOCUKLU AİLELERE HANGİ İMKANLAR SUNULUYOR?

Okul çağındaki çocukların yakındaki eğitim kurumlarına ulaşabilmesi için ücretsiz okul servisi sağlanıyor. Köyde internet bağlantısına erişim imkanı da bulunuyor. Program özellikle okul çağında çocukları bulunan ve Arenillas’a yerleşerek burada yaşamını sürdürmek isteyen aileleri hedefliyor.

YÜZLERCE BAŞVURU GELDİ

Yeni sakin arayışının duyurulmasının ardından programa yoğun ilgi gösterildi. İspanya’nın farklı bölgelerinin yanı sıra Latin Amerika ülkelerinden de yüzlerce soru ve başvurunun geldiği bildirildi. Başvurular arasından köyde kalıcı olarak yaşayacak ve topluluk yaşamına katılacak ailelerin seçilmesi hedefleniyor.