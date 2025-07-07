İngiltere’nin Nottinghamshire bölgesindeki ormanlarda modern bir Robin Hood hikayesini andıran ilginç bir olay yaşandı. Bölgede son dönemde artan Land Rover hırsızlıklarının ardından yapılan aramalarda, çalınan lüks araçların ormanlık alanlarda saklandığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl şubat ve ekim ayları arasında Nottinghamshire bölgesinde 40 ayrı Land Rover hırsızlığı bildirildi. Aylar süren çalışmaların ardından bu araçlardan 22’si bulundu, ancak araçlar bir depo ya da parçalara ayrılmak üzere bir atölyede değil, ormanlık alanların derinliklerinde, çalılıklar arasında gizlenmiş halde bulundu.

Nottinghamshire Polisinden PC Lydia Day, “Bu araçları ormanın ortasında, kimsenin aklına gelmeyecek yerlerde, çalılıklar arasında saklanmış halde bulmayı başardık,” ifadelerini kullandı.

Çalınan araçlar bölgede tutulmasına rağmen, bulunmaları hiç de kolay olmadı. Polis ekipleri dron kullanarak, arazi sahipleriyle görüşerek ve ormanlık alanlarda kilometrelerce yürüyerek bu araçların izini sürdü.

Yapılan bu yoğun çalışmalar sayesinde bildirilen Land Rover hırsızlıklarının yarısından fazlası geri alındı. Ayrıca, Nottinghamshire Polisi bölgede araç hırsızlığı vakalarının önemli ölçüde azaldığını belirtti. Buna rağmen yetkililer, Land Rover sahiplerini dikkatli olmaları ve araçlarının bir sonraki hedef olmaması için gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

Polis, hırsızlıklarla ilgili herhangi bir tutuklama yapılıp yapılmadığını ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenip belirlenmediğini açıklamadı. Her ne kadar olay Robin Hood efsanesiyle benzerlik gösterse de, yetkililer yeşil pelerinli ve tüylü şapkalı birini aramadıklarını belirtiyor. Ayrıca, bu araçları çalanların, elde ettikleri kazançları yoksullarla paylaşma gibi bir niyetlerinin olmadığı da ifade ediliyor.